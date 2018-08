MEIE MAA | Leisi rahvas saab uue mänguväljaku ja välijõusaali; soojaärimees Kristjan Rahu toetas Leisi välijõusaali 30 000 euroga

Leisi keskkooli direktori Riina Piterskihhi sõnul on täna avatav kooli mänguväljak nagu Tallinna linn, mis kunagi päris valmis ei saa. Direktori suurimaks sooviks on, et ajapikku üha uute ja uute võimalustega täieneval mängualal leiaksid kõik kuitahes erineva loomuga lapsed enda jaoks huvitavaid tegevusi. Täna avatav uus osa mänguväljakust koos välijõusaaliga pakub nutivaba vahetunni alternatiive kooliõpilastele ja õhtuseid lisasportimisvõimalusi vallarahvale.