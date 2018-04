MEIE MAA | Lee Trei tutvustab nukuteatrit

Nukuteatri näitleja Lee Trei ütles, et võttis kaasa viis nukku, mille hulgas on nii laua-, varras- kui erilisem nukk. Plaanis on üks kohapeal ka teibist valmistada. „Igasuguse asjaga saab mängida, ei pea olema klassikaline nukk. Näiteks on olemas objekti- ja materjaliteater,“ selgitas ta.