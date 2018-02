MEIE MAA | Laulu- ja tantsupeole tahab 39 Saaremaa gruppi

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA teabejuht Sten Weidebaum rääkis, et Lydia Koidula kirjutatud „Mu isamaa on minu arm“ valiti juubeli kandvaks teemaks, sest esitatud on seda armastatud pala alates päris esimesest laulupeost.

Tuleva aasta rahvapidu tuleb ka tavapärasest pikem ja kestab ühtekokku suisa neli päeva.

Mis puudutab meedias laineid löönud laulupeo repertuaari venekeelse loo lisamise temaatikat, leiavad korraldajad, et seda pole vaja teha.