MEIE MAA | Lapsehoidja Marika Tultseva pälvis vabariikliku tunnustuse

„ See oli väga meeldiv üllatus,” ütles Marika Tultseva, lisades, et selle tunnustuseni on ta jõudnud koostöös oma meeldivat e töökaaslastega, kes on teda hea sõna ja nõuga toetanud. „Tänan neid kõiki!”

Tultseva märkis, et töö lapsehoidjana annab iga päev midagi uut. „Kõik lastega koos oldud päevad ei ole kunagi ühesugused. Laste siirus ja tahe maailma avastada, neid selles toetada ja suunata, see on maailma parim amet,” kinnitas Tultseva.