MEIE MAA | Lapsed said kalandusega sõbraks

Tegu on neljanda etapiga – töötoad toimuvad kevaditi ja sügiseti. Projekti rahastab kalanduse teabekeskus. Õpitubade idee on lapsi maast-madalast kala(söömise) juurde tuua. Üheskoos määratakse erinevaid kalaliike, õpitakse tundma püügivahendeid jm kalurite tööriistu.

Viimaks valmistatakse kalast ka ise toit. Töötubades pannakse sõltuvalt hooajast purki räim või kilu ja valmis toodangut said õpilased ka pereliikmetele proovimiseks viia.