MEIE MAA | Lapimoorid avavad täna 14. näituse

Lapimoorid usuvad, et see on üks vaadatumaid väljapanekuid kultuurikeskuses.

Näitusel on üleval lapimooride uuemad tööd – tekid ja vaibad, mida on kokku 13. Samuti väiksemad tööd, mille hulgas on näiteks mänguasjad ja padjad.

Lapitöö on keskkonnasäästlik kultuurinähtus, mis võimaldab esitleda nii autori loovust kui käelist osavust. Oma tööd on üles pannud Maret Suik, Kaie Allvee, Kaie Kesküla, Vaike Kask, Jaanika Tiitson, Annely Õun ja Leeni Uljas.