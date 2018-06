MEIE MAA | Lambatalust, mis tekkis õnnetu juhuse tõttu

Kui perenaine Merike uttesid kaasa võetud leivatükkidega kostitas, pajatas peremees Riho lambajuttu, olnust ja eelseisvast. „2012. aasta augustis käis meil külas Eesti Televisioon saatesarja „Ilus maa” jaoks lambaid pildistamas, siis oli siinne vaatepilt väga ilus. Praegu on lambad äsja poeginud ja kõige paremad välja ei näe. Ümbruse teevad nad aga igal juhul ilusaks. Mahelammas kõiki taimi ei söö, võtab valikuliselt, hiljem tuleb maa niidukiga üle käia. Üldiselt on taimestik siin nii hea, et alad süüakse üsna puhtaks,” jutustas Riho.