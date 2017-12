MEIE MAA | Lakkamatu sadu uputab hoove

Kuressaare elanik Signe Koplimäe, kes suviti elab Suuresilla lähedal Kihelkonna mnt 11 majas, kurtis, et sellesügisene olukord on olnud äärmiselt vesine. Naine rõhutas, et nii tema kui naabrid mõistavad, et nende majad asuvad Põduste jõe kaldal ja niiskemas kohas, kuid üleujutused on neid enam kiusanud just paaril viimasel aastal.