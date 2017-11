MEIE MAA | Laevalgusti läks leegiga põlema

Kell 11.41 saabus häirekeskusele teade, et Kärlal Pargi tänaval asuvas vallamajas lae all midagi põleb. Teataja sõnul kustutati põleng küll oma jõududega, kuid sooviti päästjate kohaletulekut veendumaks, et kõik sai tehtud korralikult.