MEIE MAA | Kuressaares ähvardab kahte haruapteeki sulgemine

Apteegireformi järgi peavad need haruapteegid, mis asuvad rohkem kui 4000 elanikuga asustusüksustes, olema ümber vormistatud põhiapteekideks. Saaremaa puhul puudutab see ainult Kuressaare linna kahte apteeki. Nendeks on OÜ Saaremaa Apteegi haruapteek aadressil Aia 25a ja OÜ Niidu Apteek haruapteek aadressil Smuuli 1, mis asub Tooma poega samas hoones.