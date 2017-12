„Hetkeseisuga on sel aastal Kuressaare haiglas vastu võetud 247 sünnitust ja 249 last: see tähendab, et meil on sel aastal olnud kaks paari kaksikuid. Kuna aasta pole veel lõppenud, ei pruugi see sünnituste number veel lukus olla. Aastal 2016 oli kokku 236 sünnitust,“ märkis Aus.