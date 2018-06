MEIE MAA | Kure kohviku tassidega plasti vastu

Kure kohvikust saab kohvi 20 senti odavamalt, kui lähed oma tassiga või laenad kohapealt kruusi, mille hiljem tagasi tood. erakogu

Kure kohvik tegi vahva algatuse, nimelt saab kohvikusse oma tassi või termosega minnes kohvi 20 senti odavamalt. Soovi korral saab kohapeal kruuse laenata ja tuua need või mõned teised hiljem tagasi. Ettevõtmise eesmärk on vähendada plasti kasutamise ja soovimatu prügi tekkimist. Mõistagi saab ka topsiga kohvi endiselt kaasa osta, kuid kohvik astus sammu lähemale, et hoida Saaremaad plastivabana.