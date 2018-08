MEIE MAA | Kungla merepäevade korraldaja ei saanud maaomanikuga kokkuleppele

„ Sadama süvendustööde tõttu ei toimunud Kungla sadama merepäevad ka möödunud aastal,” ütles ürituse korraldaja, Valjala kultuurimaja juhataja Anneli Kaljuste . „Sel aastal ootamatult seepärast, et maa, mida meile seni tasuta parklaks kasutada anti, omanik vahetus ning ei nõustunud seda kasutamiseks anda.”

Korraldaja sõnas, et omanik ei soostunud isegi siis, kui kompensatsiooni pakuti. Kaljuste sõnul on ürituse eelinfo paraku üleval Saaremaa kultuurikalendris, mistõttu avaldas kahetsust, et peab nüüd ärajäämisest teavitama. „Ma tõesti ei osanud sellist probleemi ette näha,” lausus ta ning teatas, et õnneks osalevad kunstikollektiivid, kes on selle sündmuseks ettevalmistusi teinud, oma kavadega Kuressaare merepäevadel.