MEIE MAA | Kultuurikeskus sai uue tehnikapargi

Jupikaupa osteti üht-teist juurde, kuid laias laastus oli valgus ja helitehnika ajale jalgu jäänud.

Nüüd soetas Kuressaare linnavalitsus kultuurikeskuse saali uue valgus-, heli- ja videotehnika. Tööd said alguse 21. augustil ja nüüdseks on uued seadmed paigas. See lõbu läks maksma pea 96 000 eurot koos käibemaksuga. Hanke võitis Meedi Pro OÜ.