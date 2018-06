MEIE MAA | Kuivus võib tuua jaanilõkete keelu

Piiranguid seadva suure tuleohuga aja kehtestas päästeamet alates 31. maist ja see kehtib vähemalt tuleva nädala alguseni.

„Kindel on see, et jaanipäev tuleb. Järgmisel nädalal võtab päästeamet kõik prognoosid kokku ja selle põhjal langetab otsuse, mida edasi teha ja kuidas käituda. Praegu ma veel ei tea, millised prognoosid tulevad, aga ma arvan, et lõkete tegemisele pannakse keeld,“ ütles Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe. Ta lisas, et praegu ei ole teha muud, kui oodata ja vaadata, mis ilm teeb. Mida aeg lähemale, seda selgemaks see saab.