Saaremaa riigimaanteid hooldava AS Eesti Teede Saaremaa piirkonna teemeister Jüri Lember selgitas, et öösel alanud lumesadu tegi teeolud keeruliseks üle terve maakonna. Teehoolduse põhirõhk oli kuni eilse ennelõunani suunatud just Kuivastu maantee hooldusele.