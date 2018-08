MEIE MAA | Kuiv suvi jätab paljud kaevud veeta

Muhu vallavanem Raido Liitmäe tunnistab, et veemuresid on vallas sel suvel tõesti olnud, aga õnneks mitte nii palju, kui erakordselt kuiva ja sooja suve puhul eeldada võiks. Nagu Liitmäe asjatundlikult märgib, on oma osa siin ilmselt ka selles, et möödunud aasta sügis oli väga sademeterikas ning lund jagus ka talvel. Et Muhu põhjavesi toitub peamiselt sademetest ja lumesulamisveest, siis valdavas osas kaevudes vett siiski veel jagub.