Hiljuti Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis (KTG) rahatarkuse tundi andnud AS-i Kuressaare Veevärk juhataja, kauaaegne pankur Aivar Sõrm alustas ettekannet küsimusega, kui palju on väärt viieeurone paberraha. Üks noormees vastas, et mitte midagi. Tõesti, tegelikult ongi see ainult kokkulepitud väärtus, mis tänapäeva rahal on ning kõik seisab üleval usalduse peal ja sõltub ühiskonna majanduslikust olukorrast, leiti arutelu käigus.