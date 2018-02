MEIE MAA | Kristina Mägi: mulle meeldib, kui on minu arvamus ja vale arvamus

Oled sa põline saarlane?

Jah, linnatüdruk. Olen Kuressaares sündinud ja kasvanud. Roomassaares oli mu lapsepõlv. Mingi moment, kui mul kaks last oli juba olemas, elamine jäi väikseks ja oli kolimise plaan, siis üks variant oli Nasvale kolida. See oli põhimõtteliselt juba Kuressaare eeslinn, kuhu hästi palju maju ehitati, aga ma tõmbasin sellele kohe kriipsu peale, sest minu jaoks oli see ikkagi maa. Olen ise kasvanud Kuressaares, kool oli 800 m kaugusel ja kõik asjad olid lähedal. Minu jaoks tundus see laste suhtes nii ülekohtune, et nad peavad hakkama kuskilt maalt bussiga käima ja pärast kooli bussi ootama. Välistasin selle kohe.