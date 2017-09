MEIE MAA | Koolirõivastuse osas üksmeel puudub

Kuuma vastukaja on saanud Vanalinna kooli riietuse reeglite muutmine. Kui paljud õpetajad ja lapsevanemad on uute reeglitega väga rahul, siis õpilastel endil võttis harjumine pisut aega.

Ariel Süvari tõdes Delfi kommentaariumis, et ta ei tahaks olla üldise idee või suunitluse vastu, kus eeldatakse kooliõpilastelt teatud korrektsust või akadeemilisust, kuid tal tekib küsimus seisukoha argumenteerituse või õigustatuse üle.