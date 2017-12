MEIE MAA | Koit Kelder: filosoofiat tudeerides leidsin elu mõtte

Pöide pruulikoja omanik pruulib nüüd õlut Kuressaares avaramates tingimustes. Valmar Voolaid (meie maa)

Tänane intervjueeritav on mees, kellel on iga minut arvel. Ettevõtluse arendamise kõrvalt on ta näpistanud aega paljude ühiskondlike ülesannete täitmiseks. Kõiki rolle ei jõua siin üles lugeda, rääkimata neil peatumisest, aga mõnd suuremakaalulist siiski.