MEIE MAA | Koerata jäänud naine: öösel ei saa magadagi

Kevade 15 maja perenaine ja Ivari elukaaslane Maria Bogoslovsky on kindel, et koera äravõtmise taga oli naabrite suhtumine mehesse. Too olevat viimasel ajal küll tagasihoidlikum ja kaine, kuid aastaid tagasi läksid tülli üle tee elava Maria hea sõbranna Imbi väimees ja Ivar.

„Ivar hakkas kella kaheksast puid lõhkuma ja tuldi ütlema, et nende laps ei saa magada,“ meenutas Maria, lisades, et mehed leppisid mõne aja pärast siiski ära.