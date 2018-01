MEIE MAA | Kiviaedade taastajad rebivad viimast miljonit

Maaeluministeeriumi põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialist, tuntud rallipiltnik Timo Anis meenutas, et omal ajal viidi kiviaia taastamise pilootprojekt läbi Lümanda ja Kihelkonna kandis, mille järel see meede maaelu arengukavasse 2004–2006 perioodil ka sai.

„Sellest ajast alates on meede olnud kolmes arengukavas ning välja on makstud üle 4,6 miljoni euro. Aastate jooksul on rajatud, taastatud ja hooldatud umbes 230 km kiviaedu,“ märkis ta. „Päris esimesel perioodil ühes taotlusvoorus toetati ka rajamist, kuid pärast seda on keskendutud taastamisele.“