MEIE MAA | Kiskjate rünnakud jätkuvad

Taavi Eigo kinnitas, et soed kimbutasid karja nädalavahetusel, selle peale jooksid loomad paanikas laiali.

„Koplis oli mul kokku ikka mitusada lammast. Ära murti seekord vähemalt viis looma, kui palju on vigastatuid, seda veel ei tea. Eks laipu tuleb kindlasti veel metsast välja. Neid rünnakuid on olnud ka mitmel korral varem sellel suvel, algasid need selles piirkonnas rohkem kui kuu aega tagasi. Ma täpselt ei oskagi praegu öelda, mitu lammast mul juba huntide poolt murtud on. Igast rünnakust olen ka keskkonnaametile teada andnud,“ rääkis Eigo.