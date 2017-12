Kas tavaline inimene üldse kujutab ette, milline on vaimuliku elu? Ja kes on need inimesed, kes tänapäeval pühapäeviti kirikus käivad? Roald käib töövarjuna kaasas mitmel kirikuõpetajal. Tegemist on teadmisi avardava jõulueelse reportaažiga mööda Eestimaa kirikuid. Nii võib lugeda telekavast. Millistest kirikuõpetajatest käib jutt, seal mainitud ei ole. Meie Maa uuris asja lähemalt.