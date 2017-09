MEIE MAA | Kino avamise aeg veel lahtine

Teatavasti on üsna varsti ka Kuressaares võimalik nautida päris kinoelamust. Auriga keskuses avatavasse Apollo kinno tulevad mitte pelgalt kaasaegsed, vaid kogu Baltikumis ja Euroopas ainulaadsed saalid ja sisustus.

Kui hakata sissepääsu juurest liikuma, satub kinokülastaja esmalt baarialale. Apollo Kino OÜ tegevjuht Rauno Stüff rõhutas, et see ei tule lihtsalt tavaline, paari tootevalikuga lett, vaid korralik, enam kui 100 tooteartiklit pakkuv baar, kus on võimalik klienditeenindajalt või neljast iseteeninduskassast soetada endale nii pileteid kui ka laias valikus söödavat.