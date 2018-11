MEIE MAA | KG 5. klass võitis kooliteatrite festivalil Suure Vaala auhinna

„Alustasime selle näidendiga juba eelmisel aastal. Kuidagi on nii läinud, et oleme kolm aastat järjest käinud Saare maakonda esindamas vabariiklikel näitemängupäevadel ja igal aastal on meil seal väga edukalt läinud, sest õpilased on väga pühendunud, andekad ja tublid. Tõepoolest, lust on selliste õpilastega töötada. Kuidagi on sattunud nii, et meil on välja kasvanud teatriklass,“ seletas juhendaja Lelet Aavik.