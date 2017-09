MEIE MAA | Keskkoolides luusivad taas ringi rebased

Uku Pärtel Rand (15) ja Grete Milpak (16) Saaremaa ühisgümnaasiumi 10.c klassist leiavad, et tegu on toreda ja lõbusa traditsiooniga, mida ei tasu liiga isiklikult võtta. „See on ikkagi positiivne ettevõtmine, mis lähendab abituriente kümnendikega,“ arvas Uku Pärtel. „Mõned ülesanded võivad küll tüütud olla, ent pärast on seda rohkem, mille üle naerda. Muidugi on ka neid, kes teemanädalast üldse osa ei võta.“