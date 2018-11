MEIE MAA | Keskkonnaamet süüdistab RMK-d pinnase kahjustamises

“Kujundusraieks on keskkonnaamet andnud lubava otsusega erinevad metsateatised, kus muu hulgas on üheks tingimuseks seatud, et vältida tuleb pinnasekahjustusi ja raiet (sh metsamaterjali ning raidmete kokkuvedu) tuleb teha külmunud või läbikuivanud pinnasel,” toonitas keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader.