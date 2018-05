MEIE MAA | Keset küla tuli lagedale muinasaegne tööriist

„No Kristusest on see kindlasti vanem. Ma pole spetsialist, aga arvatavasti pärineb leid kiviajast,“ ütles kunstnik ja arheoloogiahuviline Silvi Lepparu. Eile toimetati leid Tallinna ajaloolaste hoole alla.

Lepparu meenutas, et mõned aastad tagasi avastati Tõllustest karjalauda juurest kaks skeletti, mis võivad olla sama vanad kui nüüd leitud kirves,“ arutles ta.