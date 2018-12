Eesti Jazziliidu tegevjuht Ivi Rausi-Haavasalu ütles, et Kuressaare ja Saaremaa on jazzmuusika koha pealt oluline piirkond, sest siit on pärit väga mitmed tuntud jazzmuusikud, nagu Tiit Paulus, Taanis resideeriv Maria Faust, Estonian Voicesist tuntud Maria Väli ja mitmed teised.