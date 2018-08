MEIE MAA | Kaubi külas mängivad lapsed varisemisohtlikus hoones

Kirjast selgub, et tegemist on varisemisohtliku hoonekompleksiga, kus kõigele lisaks asuvad kahtlased õlivaadid ja mürgitünnid. Lehtjärv soovib teada, millised on omavalitsuse poolsed sammud antud reostuse ja ohtlike hoonete likvideerimise osas ning milline on valla poolne tegevusplaan päästmaks Saaremaa südames elavate külaelanike tervist võimalike reostuste eest.

Lehtjärv on ühendusse astunud keskkonnainspektsiooniga ning kohtus möödunud neljapäeval inspektoritega ka kohapeal. Samuti on kohapeal toimunud kohtumine Saaremaa valla jäätmete peaspetsialist Katrin Koppeli ja ehitusspetsialist Üllar Jõgiga, kes teostasid kohapealsed vaatlused.