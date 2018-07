MEIE MAA | Karupoegi võib oodata kurb saatus

Liikülas ootamatu visiidi osaliseks saanud talu peremees Gregor Raudvere rääkis täna Meie Maale, et karudega oldi läinud reede õhtupoolikul kimpus pea neli tundi. “Algul vaatas metsast vastu ainult üks, aga seegi ehmatas juba vaikselt ära, sest metsast kuuldus, et seal vist on keegi veel. Varsti tuligi teine välja. Siis jäi ainult vana karu oodata ja tunne oli ikka päris kõhe. Mõne aja pärast sai selgeks, et vana vist ikka ei tule või teda ei ole,” ütles Raudvere, kelle sõnul prooviti karupoegi ka metsa tagasi ajada, kuid sinna nad minna ei soovinud.