MEIE MAA | Karja kõuts Gabriel viidi ravile

Kirikuõpetaja Veiko Vihuri kinnitab, et oranžikirju kass, keda ta esialgu Saaremaa lemmikloomade turvakodu vabatahtlikele kaasa ei andnud, ei kuulugi üldse temale. Kuigi Vihuri ütleb, et on looma vaid toitnud, tahab ta siiski kassi tagasi.