MEIE MAA | Kallas pakkus sotsidele uue variandi

Vallavanem Madis Kallas ütles eile Meie Maale, et hetkel ei saa täiesti kindlalt öelda, et sotsid otsiksid uut abivallavanemat just sotsiaalvaldkonda juhtima.

“ Tegeleme süsteemi kaardistamisega. Sotsiaalosakond on plaanis tulevikus jagada kaheks teenistuseks – sotsiaalhoolekande- ja lastekaitseteenistuseks –, mille juhtide leidmiseks tuleb konkurss. Kui me nüüd ka vastava valdkonna abivallema ametikohale võtame täiesti uue inimese, kes ei ole aasta aega istunud vallavalitsuse istungitel ja kogu pilti ei oma, siis võibolla ei oleks see kõige parem lahendus,” arvas Kallas.