MEIE MAA | Kaljustele ei meeldi Iff Saaremaa kaubamärgi reklaamijana

“...kas sama mees, kes silma pilgutamata reklaamib olulisi poliitilisi vaateid, plastaknaid ja Crocse, sobib ikkagi esindama Saaremaad ja kõikide tootjate jaoks nii olulist turundusühingu Saaremaa kohaliku toote märki? Mina küll selles valguses seda ei taha. Teen ettepaneku vahetada reklaamnägu kellegi vastu, kes on poliitiliselt neutraalne,” kirjutas Kaljuste avalikult Facebookis laulja Ivo Linnale viidates. “Linna on viimasel ajal muutunud teatud poliitilise vaate esilauljaks. Ja pole ta ainus saarlane... On veel neid, kellel pole kõik müügiks,” lisas ta.