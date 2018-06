MEIE MAA | Kajakapojad peatasid lasteaia ehituse

Pargi lasteaia kõrvalkrundil elav kuressaarlane Tiit Kukk rääkis Meie Maale, et kajakad on lasteaiahoone katusel alati pesitsenud ja kuna tema korter asub nii kõrgel, kust näeb naabermaja katusele, on ta aastate jooksul harjunud lindude tegemisi jälgima.

Mehe sõnul rääkis ta linnupesadest objektil ehitusjärelevalve teostajale veel eelmisel kolmapäeval ja neljapäeval. Seetõttu eeldas ta, et enne lammutustöödega alustamist teavitab ehitaja linnupesadest keskkonnaametit ning kui pesasid või linnupoegi on vaja teisaldada, teevad seda pädevad spetsialistid.