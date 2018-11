MEIE MAA | Kairit Lindmäe: astun alluvate rahu huvides tagasi

Ahto Jakson Meie Maa reporter RUS

Kairit Lindmäe. Meriliis Metsamäe

Saaremaa valla sotsiaalvaldkonna eest vastutav abivallavanem Kairit Lindmäe esitas täna avalduse novembri lõpus ametist lahkumiseks, tuues põhjuseks, et vallavalitsuse kavandatavad struktuurimuudatused on viimastel kuudel tekitanud sisepingeid, mis on häirinud sotsiaalosakonna tööd.