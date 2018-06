MEIE MAA | Kahte kadunud meest ei ole siiani leitud

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanema Meelis Juhandi sõnul on kadumisteateid, millega politsei igapäevase töö käigus tegeleb, tegelikult rohkem kui avalikkuse ette jõuab. Valmar Voolaid

Tänavu kevadel on Saaremaal lühikese aja jooksul kaduma läinud kaks meest. Kõiki laekunud vihjeid on kontrollitud, läbi viidud maastikuotsinguid ja üks kadunutest on jäänud ka turvakaamera salvestusele. Tulemusi aga otsingud tänaseni andnud ei ole.