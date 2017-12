MEIE MAA | Kahe õe Saaremaale tuleku lugu

Kaks õde Kesk-Eestist, Tea (vasakul) ja Eve advendiajal Kuressaare suure kuuse all. Valmar Voolaid

Need õed, kes oma õpingutejärgse elu on pühendanud Saaremaale ja saare arengule, on Adaveres sündinud Tea ja Eve neiupõlvenimega Smitt.