MEIE MAA | Ka Saaremaal suusarajad avatud

Hillar Roots avaldas heameelt, et ometi sai suusad alla panna. Meriliis Metsamäe

Lõpuks võivad ka suusahuvilised öelda, et Saaremaale on talv jõudnud. Kui Karujärve üks rada siluti juba pühapäeval, said Kuressaares eilsega siledaks nii Kuressaare gümnaasiumi (KG) kui Kudjape terviserajad ja kesklinna staadioni ring.