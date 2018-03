MEIE MAA | Juhuse läbi saadud ametist kujunes Ulvi elutöö

Elu nagu lill. Ulvi Põld on Lümanda kogukonna päike, kes nii tantsujalgadel, lauluhäältel kui ka näitlejatel silma peal hoiab. Nooruslikku vaimu aitab säilitada suhtlemine erinevate põlvkondadega. Valmar Voolaid

Valitsused on tulnud ja läinud, aga Ulvi Põld (60) on ikka olnud ja Lümanda kultuurivankrit reipalt juba üle neljakümne aasta vedanud. Brežnevi ajal kultuuritööd tegema asunud „maa sool” on ka ise üllatunud, kui palju julgust temas toona oli.