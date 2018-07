MEIE MAA | Jahe ilm sulges meekraanid

“Selline see Eesti ilm on, ennusta siis sügisest meesaaki,” muigas Salu Mesila üks omanikke Gea Kuuder. Ta lisas, et kui vihmad lõpevad, siis korjet veel oleks. “Põdrakanep, ussikeel, mesikas ja valge ristik õitsevad. Eks kanarbik hakkab ka üsna pea, kuna loodus on ju tavapärasest kolm nädalat ees,” rääkis Kuuder.