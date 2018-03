MEIE MAA | Jäätee Saaremaalt Hiiumaale saab nädalavahetusel tähised

Kuigi veel kolmapäeval olid saarlased valmis neljapäeval Hiiumaa- ja reedel mandri-vahelist jäätee trassi kontrollima minema, saadi eile maanteeametilt teade, et viimast sel aastal ei avata.

Veeteede ameti kommunikatsioonijuht Priit Põiklik selgitas, et kuna Hiiumaa ja mandri vaheline parvlaevaliiklus on ekstreemselt madala veetaseme tõttu teadmata ajaks katkenud, otsustati maanteeameti taotlusel Hiiumaa laevaliiklust korraldada Virtsu ja Heltermaa sadama vahel. See tähendab, et Hiiumaa vahet kurseerivad laevad lõhkusid jää ära.