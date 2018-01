MEIE MAA | Jääolud talvist kalapüüki ei soosi

Keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer ei näe, et püügilimiidist kinnipidamise kontrollimine kohalikele kalainspektoritele töökoormuse suurenemise kaasa tooks.

„Pigem puudutab see Pärnu lahel ja Peipsil kalastajaid. Päevased saagid Saaremaal nii suured olla ei pruugi, kuigi heal päeval võib see muidugi juhtuda. Ahvenavarud on küll paranenud ja meres on teda liikumas varasemast rohkem, kuid jääalune püük ei ole siin väga atraktiivne,“ tõdes Haamer.