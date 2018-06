MEIE MAA | Jaaniajal rikuvad enim korda kohalikud

„Jõude on kaks korda rohkem. Kui inimesi on maakonnas kaks korda rohkem, siis peame ka meie selleks valmis olema. Kui tavaliselt on meil kaks-kolm patrulli maakonnas, siis olulisematel aegadel on pühadel kolm-neli patrulli lisaks. Meie tegevus on suunatud rohkem nähtavaks olemisele ja vajadusel sekkume,“ rääkis Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi.