MEIE MAA | Ivar Tänaku autospordile ja poeg Otile pühendatud elu

Vilma Rauniste, Meie Maa reporter RUS

Ott sõitis selle autoga 2016. aastal, 12–13 võistlusetappi. Eelnevalt oli see Oti auto M-Spordis. Hea meel on seda autot oma garaažis omada. Erakogu

Kahtlemata on Ott Tänak teinud rallimaailmas imet, millega ta on võitnud suurte rahvahulkade südamed ja talle võistlustel täiehingelise kaasaelamise. Et see kõik on saanud juhtuda, on noore mehe nutikuse, riskijulguse ja tohutu töö kõrval vahest kõige olulisem roll olnud isa Ivaril, kelle pühendumist poja ralliteel saab siiralt imetleda. See on olnud isetu ja jäägitu pühendumine poja arengule. Ja kas midagi saaks olla veel vahvamat, kui et nende omavahelise sideme tugevuse tõttu kutsuvad autosportlased Ivar Tänakut lihtsalt Oti isaks.