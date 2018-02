Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo pressiesindaja Andra Jundase sõnul sai häirekeskus 16. veebruaril kella 10.50 ajal teate, et Kalevi tänaval on mees näoli maas.

Kohale jõudnud kiirabi konstateeris mehe surma. Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juhi Matis Siku sõnul viitasid välised vigastused sellele, et mees võis olla libedal teel kukkunud peaga vastu maad.