MEIE MAA | Indrek Kald julgustab isasid väikese lapsega koju jääma

Indrek Kald on püüdnud lastega võimalikult palju reisida. Pildil on ta koos pisitütre Roosi Elleniga Horvaatias ühes linnapargis. Kaks poega kaadrisse ei mahtunud. Erakogu

Kolme lapse isa Indrek Kald on kõigi oma järeltulijatega nende esimestel eluaastatel kodus olnud ja julgustab teisigi isasid sama tegema. Nii lähendab see last isale ning ema saab soovi korral varem tööle minna.