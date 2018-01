President Kersti Kaljulaid tõdes, et tal on kurb ja vabandab, et uusaastaööl ETV programmis hümni ei mängitud. Hümni puudumine kontserdiplatsil tuli ka temale halva üllatusena. Kaljulaid uskus, et uue aasta esimestel tundidel hümn tele-eetris siiski kõlas.